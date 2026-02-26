Поиск

Принят закон об отказе в выдаче служивших в ВС России иностранцев

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении законопроект об отказе в выдаче иностранному государству иностранцев, служивших в Вооруженных силах России, участников СВО.

Закон предусматривает отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора в случаях, когда такие запросы касаются иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего военную службу по контракту в ВС России, иных воинских формированиях страны либо проходившего военную службу по контракту в ВС России, иных воинских формированиях и участвовавшего в боевых действиях в составе Вооруженных сил России или иных воинских формирований.

Изменения внесены в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса.

