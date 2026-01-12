Проект об отказе в выдаче иностранцев, служивших в ВС РФ, одобрен для I чтения

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий отказ в выдаче другому государству иностранцев, служивших в Вооруженных силах РФ, участников СВО.

Законопроект (1075342-8) предусматривает отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора в случаях, когда такие запросы касаются иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, иных воинских формированиях страны либо проходившего военную службу по контракту в ВС РФ, иных воинских формированиях и участвовавшего в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ или воинских формирований.

Изменения предлагается внести в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Проект закона внесен в Госдуму в пакете проектов законов, которые, в частности, предлагают ввести запрет административного выдворения из РФ для иностранцев, служивших в Вооруженных силах РФ, и о запрете депортировать таких лиц из РФ.