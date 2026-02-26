Сбер подтвердил прогнозы по основным финпоказателям на 2026 г. и повысил ожидания по росту корпкредитования

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк подтвердил прогнозы по основным финансовым показателям на 2026 год, рентабельность капитала ожидает на уровне 22%, следует из презентации кредитной организации.

Чистая процентная маржа в 2026 году прогнозируется в районе 5,9% (в 2025 году - 6,2%).

Стоимость риска в текущем году ожидается менее 1,4% против 1,3% в 2025 году.

Рост чистого комиссионного дохода в 2026 году ожидается на 5-7% (в 2025 году этот показатель сократился на 1,1% - до 833,7 млрд рублей).

Отношение расходов к доходам в 2026 году прогнозируется на уровне 30-32% (в 2025 году - 30,3%).

Банк повысил прогноз по росту корпоративного кредитования в целом по сектору на 2026 год до 10-12% с 9-11%, по розничному - сохранил на уровне 9-11% (сам банк в кредитовании юрлиц рассчитывает показать динамику на уровне сектора, физлиц - лучше сектора).

Средства юрлиц в целом по сектору в 2026 году вырастут на 10-12% (ранее - рост на 8-10%), физлиц - до 13-15% (ранее - рост на 12-14%). Банк рассчитывает по этим показателям расти в соответствии с сектором.

Сбер повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 1-1,5% с роста примерно на 1%, прогноз по инфляции сохранен на уровне 5-6%.