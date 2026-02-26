Поиск

Сбер подтвердил прогнозы по основным финпоказателям на 2026 г. и повысил ожидания по росту корпкредитования

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк подтвердил прогнозы по основным финансовым показателям на 2026 год, рентабельность капитала ожидает на уровне 22%, следует из презентации кредитной организации.

Чистая процентная маржа в 2026 году прогнозируется в районе 5,9% (в 2025 году - 6,2%).

Стоимость риска в текущем году ожидается менее 1,4% против 1,3% в 2025 году.

Рост чистого комиссионного дохода в 2026 году ожидается на 5-7% (в 2025 году этот показатель сократился на 1,1% - до 833,7 млрд рублей).

Отношение расходов к доходам в 2026 году прогнозируется на уровне 30-32% (в 2025 году - 30,3%).

Банк повысил прогноз по росту корпоративного кредитования в целом по сектору на 2026 год до 10-12% с 9-11%, по розничному - сохранил на уровне 9-11% (сам банк в кредитовании юрлиц рассчитывает показать динамику на уровне сектора, физлиц - лучше сектора).

Средства юрлиц в целом по сектору в 2026 году вырастут на 10-12% (ранее - рост на 8-10%), физлиц - до 13-15% (ранее - рост на 12-14%). Банк рассчитывает по этим показателям расти в соответствии с сектором.

Сбер повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 1-1,5% с роста примерно на 1%, прогноз по инфляции сохранен на уровне 5-6%.Сбербанк подтвердил прогнозы по основным финпоказателям на 2026г, повысил ожидания по росту корпоративного кредитования

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В 2025 году за уклонение от уплаты штрафов въезд в Россию закрыли 42 тысячам иностранцев

Лавров заявил, что РФ не ставит сроков по урегулированию ситуации на Украине

 Лавров заявил, что РФ не ставит сроков по урегулированию ситуации на Украине

Дума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных и полицейских

 Дума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных и полицейских

Дума приняла обращение в связи с данными о подготовке поставок Киеву ядерного оружия

Мединский заявил о передаче Киеву тел 1 тыс. погибших украинских военных

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против офицера Минобороны в Петербурге

В Белгороде почти 10 тыс. абонентов остались без света из-за энергосбоя

Новый состав ЦИК России приступит к работе в конце марта

 Новый состав ЦИК России приступит к работе в конце марта

Директор ЧОП стал фигурантом уголовного дела после нападения в школе в Прикамье

Сбербанк увеличил годовую чистую прибыль по МСФО до 1,7 трлн рублей
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 84 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8513 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });