Для исследований дальнего космоса "Роскосмос" смоделирует замкнутую систему жизнеобеспечения

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует приступить к моделированию замкнутой системы жизнеобеспечения для исследования космонавтами дальнего космоса, работа такой системы должна быть обеспечена длительным источником энергии, сообщил на сессии "Форума будущих технологий" замгендиректора госкорпорации по производству Григорий Максимов.

"Мы будем моделировать условно замкнутую систему на Земле. Эта программа погружена в нацпроект. Мы действительно считаем, что это амбициозная задача с большим прикладным эффектом как в космосе, так и на Земле", - сказал он.

По его словам, для функционирования данной системы в космосе потребуется длительный источник энергии.

"Именно поэтому второй краеугольный камень, погруженный в нацпроект на текущий момент, - это создание реактора, который мог бы продолжительное время вырабатывать достаточное количество электроэнергии в космосе", - отметил он.

"На наш взгляд, этот симбиоз условно замкнутой системы жизнеобеспечения плюс длительный источник энергии, это залог хорошего будущего нашей пилотируемой космонавтики и исследования дальнего космоса", - сообщил Максимов.