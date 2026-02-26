В Белгородской области в результате удара БПЛА по машине ранен мужчина

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Валуйском округе Белгородской области дрон ударил по легковой машине, в результате был ранен мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, это случилось на автодороге Казинка - Леоновка дрон. По предварительной информации, у мужчины слепое осколочное непроникающее ранение головы и осколочное ранение спины. Бригада скорой в сопровождении бойцов "Барс-Белгород" доставит пострадавшего в Валуйскую ЦРБ.

Атакованный автомобиль поврежден.