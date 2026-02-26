Поиск

Рэпер Гуф получил год колонии условно за самоуправство

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Наро-Фоминский суд признал рэп-исполнителя Алексея Долматова (Гуфа) и Геворка Саруханяна виновными в самоуправстве, сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором суда Долматову и Саруханяну назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год", - сообщили в суде.

Принимая решение, суд переквалифицировал действия подсудимых с ч. 2 ст. 161 (Грабеж) УК РФ на ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения).

Как сообщили в прокуратуре Москвы, установлено, что 23 октября 2024 года подсудимые были в банно-оздоровительном комплексе в деревне Малые Горки Наро-Фоминского городского округа. В ходе конфликта с братом администратора заведения они похитили его телефон, чтобы удалить аудио- и видеозаписи. При этом они несколько раз ударили потерпевшего по лицу.

"Несмотря на непризнание подсудимыми вины, их причастность к совершению преступления была полностью подтверждена совокупностью доказательств, исследованных в суде", - отметили в прокуратуре.

