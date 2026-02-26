РФ договорилась с Мьянмой о размещении на ее территории станции ГЛОНАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в ходе рабочей поездки в Мьянму провел встречу с главой республики Мин Аун Хлайном, стороны достигли принципиальной договоренности о размещении на территории Мьянмы станции сбора измерений для системы ГЛОНАСС, сообщили в госкорпорации в четверг.

"В столице Мьянмы, городе Нейпьидо, генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова принял глава Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн. Стороны озвучили ряд взаимовыгодных инициатив, направленных на усиление сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.

"Были достигнуты принципиальные договоренности о размещении на территории Мьянмы станции сбора измерений для системы ГЛОНАСС, проработке размещения станции автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве на территории государства-партнера", - заявили в "Роскосмосе".

Отмечается, что соответствующая площадка на территории Мьянманского аэрокосмического инженерного университета уже выделена государством и осмотрена российской стороной.

"Глава Республики Союз Мьянма выразил заинтересованность в интеграции в проект запуска студенческих наноспутников. Один из опорных вузов "Роскосмоса" может стать партнером университета Мьянмы в совместном создании спутников студентами и запуске их по российской программе "Универсат", - заявили в госкорпорации.

"Совместное создание наноспутников и возможность перенять опыт российских преподавателей и студентов станет крепкой базой для мьянманских ребят при последующей работе на предприятиях", - сообщил Баканов, слова которого приведены в сообщении.

26 сентября руководители космических агентств России и Мьянмы подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.