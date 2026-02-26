Совместная медиакомпания Союзного государства может начать работу в ближайшие месяцы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Работа по созданию совместной медиакомпании Союзного государства завершается, в ближайшие месяцы она может начать работу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В четверг в Кремле проходит заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

"Сейчас завершается работа по созданию совместной медиакомпании", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что бывшая ТРО (Телерадиовещательная организация Союзного государства) была расформирована и сейчас завершаются ликвидационные процедуры.

"И мы рассчитываем, что уже в ближайшие месяцы новое совместное СМИ Союзного государства начнет работать", - добавил Песков