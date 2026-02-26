Москва назвала санкции против РФ механизмом стратегического давления со стороны Запада

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Москве рассматривают санкции Запада в отношении России как механизм стратегического давления, который запущен на долгосрочную перспективу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно всем, что санкции - не временные, не точечные меры. А это все на какую-то долгосрочную перспективу вводится", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она добавила, что "это механизм системного, стратегического со стороны Запада давления".

"И как бы ни складывалась обстановка, как бы ни была система международных отношений, видимо, это новый тренд Запада - бесконечно наносить вред, удар по тем, кому они конкуренцию проигрывают", - отметила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, "несмотря на массированное санкционное давление, российская экономика продолжает развиваться".

"Текущие вызовы стали стимулом для ускоренного развития собственных производственных возможностей, расширения сотрудничества с государствами, заинтересованными в равноправном и взаимовыгодном партнерстве", - заявила Захарова.