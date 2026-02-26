МИД опроверг сообщения о переговорах РФ-США в Женеве по ядерным вооружениям

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Постоянные представители РФ на Конференции по разоружению в Женеве провели беседу с американскими делегатами, но сообщения о том, что это были переговоры о ядерных вооружениях, не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Могу подтвердить: на полях плановых мероприятий в рамках сегмента высокого уровня Конференции по разоружению в Женеве состоялась беседа представляющих Россию и США должностных лиц. По сути мы таким образом откликнулись на просьбу американской стороны выслушать ее - и не более того", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По словам представителя МИД РФ, сообщения о том, что это были переговоры по возможному заключению многостороннего договора о контроле над ядерным вооружением, представляют из себя "дезинформацию".

"При этом ничего принципиально нового не прозвучало (в ходе беседы - ИФ). Попытки описывать данную встречу, которая не выходила за рамки рутинных дипломатических контактов, как некие переговоры, совершенно оторваны от реальности", - пояснила Захарова.

В контактах, по словам представителя внешнеполитического ведомства, участвовала постоянная российская делегация на Конференции, а не "специальная".