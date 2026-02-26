Путин поручил усилить контроль за сроками передачи жилья дольщикам

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по усилению контроля за соблюдением застройщиками сроков передачи жилья по договорам долевого участия, сообщает сайт Кремля.

"Представить предложения об усилении контроля за соблюдением застройщиками сроков передачи гражданам жилых помещений, являющихся предметом договоров участия в долевом строительстве", - говорится в перечне поручений президента РФ по итогам его пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2025 года.

Предложения должны быть представлены до 1 июля.