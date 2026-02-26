Президент РФ поручил провести мониторинг исполнения актов о выплатах семьям погибших на СВО

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и Фондом "Защитники Отечества" провести мониторинг исполнения нормативных актов, регламентирующих сроки и порядок выплат членам семей погибших (умерших) или пропавших без вести участников СВО.

Согласно перечню поручений, опубликованных на сайте Кремля по итогам прошедшей в декабре прошлого года пресс-конференции президента РФ, указанным структурам также поручено принять решения, обеспечивающие своевременное предоставление мер поддержки таким лицам.

Кроме того, кабинету министров с учетом ранее данных поручений дано указание обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих "регулирование вопроса поддержки граждан, которые проживают в населенных пунктах, подвергающихся (подвергшихся) обстрелам вооруженными формированиями Украины, и которым принадлежат на праве общей долевой собственности жилые помещения, утраченные или поврежденные в результате таких обстрелов".