Лавров 3 марта проведет переговоры с брунейским коллегой

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров на следующей неделе проведет переговоры с министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом, обсудит с коллегой состояние и перспективы двусторонних отношений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в четверг.

В министерстве отметили, что "планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-брунейских отношений, включая график политических контактов и укрепление сотрудничества в практических областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, наращиванию взаимодействия в формате диалогового партнерства Россия - АСЕАН".