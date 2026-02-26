Более ста БПЛА нейтрализованы в Брянской области

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ликвидации 102 украинских беспилотников над территорией региона.

"Еще 102 вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области", - написал он в мессенджере Мах в четверг.

Ранее Минобороны РФ сообщало о поражении 167 БПЛА ВСУ над российскими регионами, включая Брянскую область.