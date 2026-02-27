Поиск

Два землетрясения магнитудой до 4,8 зафиксировали возле Сахалина и Южных Курил

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 4,8 и 3,9 зарегистрировали сейсмологи утром в пятницу возле Южных Курил и Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане 27 февраля в 04:04 по сахалинскому времени (26 февраля 20:04 мск) с эпицентром в 258 км юго-восточнее села Рейдово на о. Итуруп, очаг залегал на глубине 20 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, второе землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали спустя три часа в Охотском море в 250 км юго-восточнее села Соболиное Поронайского района Сахалина, очаг залегал на глубине 482 км.

Сахалин Южные Курилы
