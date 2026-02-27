Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Кузбассе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 2,6 зарегистрирован в Кемеровской области в пятницу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 03:08 мск, находился примерно в 4 км к юго-востоку от поселка Трудармейский в Прокопьевском районе Кемеровской области.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 2,8 балла по шкале MSK-64.

Ранее в этом районе уже фиксировалась сейсмоактивность.

Согласно информации сейсмологов, землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами: выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.