Российские военные нейтрализовали за ночь 95 украинских БПЛА

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу над территорией РФ дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, беспилотники были нейтрализованы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, Краснодарском крае, Московском регионе, включая 5 БПЛА, летевших на Москву, а также над Черным и Азовским морями.

Накануне вечером сообщалось о ликвидации 53 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Крымом и Московским регионом, в том числе 12 дронов, пытавшихся атаковать столицу.

Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе уничтожили четыре БПЛА. Никто не пострадал. В результате падения обломков незначительно повреждена кровля одного из коммерческих объектов в пригороде Воронежа.

Затем губернатор Смоленской области Игорь Анохин уточнил, что над регионом ликвидировали три беспилотника. По его информации, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет. На места падений обломков направлены оперативные службы.