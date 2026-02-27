Бывший управляющий директор ВМТП Ермолаев арестован по делу о мошенничестве

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу арестовал экс-управляющего директора ПАО "Владивостокский морской торговый порт" Николая Ермолаева.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

По словам источника, Ермолаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Экс-директор заключен под стражу на основании ходатайства Приморского следственного отдела на транспорте.

По версии следствия, Ермолаев незаконно получил денежные средства в размере 8 млн рублей за оказание покровительства строительной компании ООО "СК "Альянс" при проведении строительно-монтажных работ на территории порта.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществляется УФСБ России по Приморскому краю

Ермолаев работал управляющим директором ВМТП с 1 апреля 2023 года по 24 июля 2025 года.

Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивосток.