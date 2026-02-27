Пятнадцать ощутимых землетрясений зафиксировали на Камчатке за неделю

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Афтершоки продолжаются у берегов Камчатки после мощного землетрясения 30 июля прошлого года; за неделю зарегистрировано 15 ощутимых подземных толчков, сообщает в пятницу региональный филиал Единой Геофизической службы РАН.

"Всего за неделю зафиксировано 15 ощутимых землетрясений с магнитудой от 4,1 до 6,3, из них четыре события ощущались в Петропавловске-Камчатском интенсивностью от двух до трех баллов", - говорится в сообщении.

В частности, рано утром 26 февраля на юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3, которое ощутили в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизово силой до трех баллов.

Как сообщалось, 30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до семи баллов.