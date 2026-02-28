Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в районе Новороссийска

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение зарегистрировано в районе Новороссийска, его магнитуда составляет 3,5 по шкале Рихтера, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"В районе Новороссийска зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Интенсивность подземных толчков составила 2-3 балла. По данным сейсмостанции, эпицентр - в море в районе города-героя, на глубине порядка 10 км", - говорится в сообщении.

Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Новороссийска работают в штатном режиме, повреждений и пострадавших нет, уточнили в оперштабе.