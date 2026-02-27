Зампред правления "Газпром нефти" Джалябов задержан в Петербурге

Он подозревается в получении взяток на общую сумму около 30 млн рублей

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правления "Газпром нефти" Антон Джалябов стал фигурантом уголовного дела о взятке, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Джалябова задержали накануне в Санкт-Петербурге после допроса. Он подозревается в получении взяток на общую сумму около 30 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Собеседник отметил, что инкриминируемые Джалябову эпизоды связаны с его работой в компании "Газпром-инвест-Надым". Уголовное дело находится в производстве СКР.

В пятницу следствие планирует ходатайствовать об избрании Джалябову меры пресечения.

По версии следствия, топ-менеджер получал взятки от подрядчиков за то, что подписывал фиктивные акты о приёмке работ.



