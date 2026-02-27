Задержанного зампредправления "Газпром нефти" Джалябова доставили в Москву

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правления "Газпром нефти" Антон Джалябов, подозреваемый в получении взяток, доставлен в Москву, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Джалябов этапирован в Москву. В пятницу следствие планирует ходатайствовать об избрании ему меры пресечения",- сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Джалябова задержали накануне в Санкт-Петербурге после допроса. Он подозревается в получении взяток на общую сумму около 30 млн руб.

Собеседник отметил, что инкриминируемые Джалябову эпизоды связаны с его работой в надымском филиале ООО "Газпром инвест". Уголовное дело находится в производстве СКР.

По версии следствия, Джалябов получал взятки от подрядчиков за то, что подписывал фиктивные акты о приёмке работ.