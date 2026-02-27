В районе Запорожской АЭС введен локальный режим тишины

Это позволило специалистам начать ремонт Запорожской ТЭС и линии "Ферросплавная", заявил глава "Росатома"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Локальный режим тишины был введен в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) в пятницу в 7 часов утра для проведения ремонтно-восстановительных работ Запорожской ТЭС и линии "Ферросплавная", сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"27 февраля с 7 часов утра в районе Запорожской АЭС установлен локальный режим тишины. Это позволило ремонтным бригадам, в числе которых находятся и специалисты "Росатома", приступить к работам по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС и линии "Ферросплавная", которые были повреждены 10 февраля в результате огневого воздействия со стороны украинских формирований. Сами работы по времени займут не менее недели", - сказал Лихачев журналистам в пятницу.

Он отметил, что договоренность о режиме прекращения огня была достигнута с участием гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси при поддержке Минобороны РФ, Росгвардии и МИД России.

"В настоящее время специалисты агентства находятся на объекте и наблюдают за проводимыми ремонтными работами", - сказал Лихачев.

"За последние полгода это уже пятый случай, когда приходится прибегать к локальному режиму тишины для обеспечения ремонтных работ", - добавил он.

Лихачев также сообщил, что ситуация в Энергодаре, где расположена ЗАЭС, остается неспокойной.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").