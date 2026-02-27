Поиск

МВД подтвердило задержание зампреда правления "Газпром нефти"

Антону Джалябову предъявлено обвинение в получении взяток почти на 30 млн рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы предъявили обвинение в получении взяток почти на 30 млн руб. заместителю председателя правления ПАО "Газпром нефть", он задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу задержан заместитель председателя правления ПАО "Газпром нефть". Он подозревается в получении взяток", - написала Волк в пятницу в своем телеграм-канале.

Ранее о задержании зампреда Антона Джалябова сообщал "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, в период с 2021 по 2022 год фигурант, находясь в должности директора филиала ООО "Газпром инвест", "неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций".

"Взятки в виде моторной лодки и квартиры в г. Сочи на общую сумму почти 30 млн рублей были переданы ему за заключение контрактов с ООО "Газпром инвест" на выполнение подрядных работ и общее покровительство", - пояснила представитель МВД.

По словам Волк, фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Джалябов перешел в ПАО "Газпром нефть" в 2023 году, сначала занял пост зампредправления - главного инженера. С 2024 года в должности зампредправления курировал в компании направление разведки и добычи.

До "Газпром нефти" работал в разных "дочках" "Газпрома" около 19 лет. В 2002-2020 годах прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника Управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО "Газпром добыча Надым". В 2020-2021 годах - директор филиала ООО "Газпром инвест" "Надым". С марта 2021 года - генеральный директор ООО "Газпром добыча Ноябрьск".

Джалябов родился в 1980 году. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности "разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений".

