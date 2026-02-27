Экс-глава совета директоров "Локомотива" Липатов приговорен за заказное убийство

Сергей Липатов в Одинцовском городском суде Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Одинцовский городской суд Московской области признал бывшего председателя совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Сергея Липатова виновным в заказном убийстве.

Его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в Генпрокуратуре.

В суде установлено, что Липатов являлся заказчиком убийства по найму предпринимателя Игоря Фоминова, с которым у него был конфликт на финансовой почве.

Преступление было совершено членами банды, созданной в 2000 году Павлом Христевым, а также погибшим в ДТП в 2006 году начальником СОБР ГУ МВД России по ЦФО Артуром Козловым.

По данным следствия, 15 марта 2002 года сотрудник СОБР МВД России Алексей Чеботарев, находясь вместе с Христевым в автомобиле ВАЗ-2109 и получив от соучастников информацию о передвижении Фомина, догнал его и выстрелил из пистолета не менее четырех раз. Мужчина смог скрыться от нападавших, но скончался в тот же день от полученных ранений.

"Уголовные дела в отношении других участников преступления рассматриваются в суде, некоторые из них завершены вынесением обвинительного приговора либо выделены в отдельное производство и расследуются", - заключили в надзорном ведомстве.