Путин поручил внести изменения о праве на повторное назначение ежемесячного пособия многодетным

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих с 1 января 2026 г. право для многодетных семей на повторное назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Это касается тех случаев, когда среднедушевой доход семьи не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте РФ.

Кроме того, президент РФ поручил правительству обеспечить проведение мониторинга реализации мер и региональных механизмов, касающихся продления времени работы дошкольных образовательных организаций с учетом графиков занятости родителей.

Согласно перечню поручений, опубликованных на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января, правительству также поручено представить предложения по учету удовлетворенности родителей режимом работы таких организаций при проведении независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности.

Срок реализации поручения - 1 декабря 2026 года.