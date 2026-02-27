Группу туристов ищут в горах на севере Прикамья, задействован вертолет

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ведутся поиски туристов на снегоходах, сбившихся с маршрута в горах на севере Пермского края, сообщается в телеграм-канале регионального министерства территориальной безопасности в пятницу.

"Незарегистрированная группа из пяти человек на снегоходах сбилась с маршрута. Они выехали в район плато Кваркуш (...) и не вернулись на точку сбора в установленную дату. На связь не выходят", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что к поискам привлечены сотрудники МЧС, правоохранительные органы, спасатели Пермской краевой службы спасения, аварийно-спасательные формирования близлежащих округов, волонтеры.

Также задействован вертолет для поисков с высоты.