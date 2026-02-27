СКР в Севастополе возбудил дело по жалобам на бездействие служб после обстрела

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Севастополе возбуждено уголовное дело о халатности по жалобам жильцам многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела, сообщило управление СК по Крыму и Севастополю.

"В ходе мониторинга соцмедиа выявлено обращение жителей многоквартирного дома (...), где неделю назад в результате ударов ВСУ были выбиты стекла. Однако на сегодняшний день, вопреки поручению губернатора Севастополя, (...) уполномоченные службы не выполнили работы по ликвидации последствий, в связи с чем семьи проживают в холодных квартирах", - говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в мессенджере сообщил, что недоволен организацией работы на месте.

"Руководители УК, департамент городского хозяйства, главы районов, муниципальные комиссии по ущербу и департамент внутренней политики, который должен координировать был работу комиссий, отнеслись к своим обязанностям формально. Все будут наказаны", - написал он.