Два человека пострадали в результате инцидента на юго-западе Москвы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Оконное остекление и часть фасада повреждены на юго-западе столицы, устанавливаются обстоятельства инцидента с двумя пострадавшими, сообщила прокуратура Москвы в своем канале в мессенджере Мах.

"Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в квартире жилого дома (...), в результате повреждено оконное остекление и часть фасада у одной из квартир. Жилой дом не газифицирован", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь, уточнили в столичной прокуратуре.