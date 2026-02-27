Поиск

Два человека пострадали в результате инцидента на юго-западе Москвы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Оконное остекление и часть фасада повреждены на юго-западе столицы, устанавливаются обстоятельства инцидента с двумя пострадавшими, сообщила прокуратура Москвы в своем канале в мессенджере Мах.

"Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в квартире жилого дома (...), в результате повреждено оконное остекление и часть фасада у одной из квартир. Жилой дом не газифицирован", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь, уточнили в столичной прокуратуре.

Москва прокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе произошло в Краснодарском крае из-за падения обломков дрона

Что произошло за день: пятница, 27 февраля

Основатель медиахолдинга Readovkа арестован по делу о мошенничестве

Огурцы в РФ с 17 по 24 февраля подешевели на 3,8%, впервые с конца сентября 2025 г.

 Огурцы в РФ с 17 по 24 февраля подешевели на 3,8%, впервые с конца сентября 2025 г.

Владелец ММК сообщил о сохранении минимальной рентабельности за счет снижения себестоимости

РКН сообщил о сложной DDoS-атаке на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны

 РКН сообщил о сложной DDoS-атаке на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны

Зампредправления "Газпром нефти" Джалябов арестован по делу о получении взяток

 Зампредправления "Газпром нефти" Джалябов арестован по делу о получении взяток

Экс-ректор БФУ имени Канта получил реальный срок по делу о присвоении 35 млн рублей

 Экс-ректор БФУ имени Канта получил реальный срок по делу о присвоении 35 млн рублей

МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

 МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

Снят введенный в регионах Поволжья режим "Ракетная опасность"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8529 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });