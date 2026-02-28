Мирный житель ранен после атаки ВСУ в Брянской области, поврежден легковой автомобиль

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали дронами село в Погарском районе, пострадал мирный житель.

"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Кистер Погарского района. В результате (...) ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден легковой автомобиль", - написал глава региона в своем телеграм-канале.



