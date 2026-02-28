Два человека пострадали при атаке БПЛА на поселок в Брянской области

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о раненных мужчине и женщине в результате атаки беспилотников на поселок Суземка Суземского района.

"ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Суземка Суземского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранены мирные жители", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Вследствие атаки со стороны ВСУ автомобиль поврежден. Пострадавших мужчину и женщину доставили в больницу, необходимая медицинская помощь оказана, добавил губернатор.

Ранее в субботу Богомаз сообщал, что в результате атаки дронов в деревне Шамовка и селе Крапивна Климовского района были повреждены четыре автомобиля. Также губернатор рассказал, что ВСУ атаковали дронами село Кистер в Погарском районе, пострадал мирный житель.