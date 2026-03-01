Поиск

Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам энергетики Украины

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах военно-промышленного комплекса, сообщили в министерстве обороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны заявили, что в течение суток также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 144 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 марта 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

 До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Вступил в силу закон о предоставлении на вывесках и указателях информации на русском языке

 Вступил в силу закон о предоставлении на вывесках и указателях информации на русском языке

Один из организаторов "Махонинских" задержан в Челябинской области

"Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби

 "Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби

Что произошло за день: суббота, 28 февраля

Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air

 Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air

Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

 Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

Путин в режиме ВКС обсудил с членами СБ РФ ситуацию вокруг Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 124 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8544 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });