Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам энергетики Украины

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах военно-промышленного комплекса, сообщили в министерстве обороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны заявили, что в течение суток также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 144 районах.