Российские военные за сутки сбили 220 дронов ВСУ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Средства ПВО за сутки сбили 220 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

Также, как заявили в ведомстве, средствами противовоздушной обороны за это время сбиты девять управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах военно-промышленного комплекса.