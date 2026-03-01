Обломки дрона повредили ЛЭП под Новороссийском

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Обломки беспилотника упали в селе Мысхако Новороссийска Краснодарского края, повреждена линия электропередачи и окна в соседних домах, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.

По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены окна в двух малоквартирных домах, линия электропередачи.

На месте работают специальные и экстренные службы.

В оперштабе уточняют, что в настоящий момент в Новороссийске продолжатся отражение атаки беспилотников.