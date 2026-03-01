Ряд населенных пунктов Крыма остался без света из-за аварии
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Подача электричества ограничена в ряде населенных пунктов Крыма из-за аварии на магистральных сетях, сообщил советник главы республики Олег Крючков в воскресенье.
"Произошла авария на магистральных электросетях. В ряде населенных пунктов Крыма ограничена подача электроэнергии", - написал Крючков в своем телеграм-канале.
Масштаб отключений Крючков не уточнил. По его словам, ведутся восстановительные работы.
В воскресенье вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что часть города обесточена. По предварительным данным, причиной стало аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы. Сроки восстановления пока неизвестны.