В Севастополе почти полностью восстановлено электроснабжение

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Севастополе почти во всех районах восстановили электроснабжение, нарушенное вечером из-за аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Специалисты сейчас восстанавливают Крымскую энергосистему, включают объекты генерации и дают дозированно мощность потребителям Севастополя. Почти во всех районах уже есть свет", - написал Развожаев в воскресенье вечером в своем канале в Max.

Ранее он сообщил, что в городе произошел сбой в подаче электроэнергии. По предварительным данным, причиной стало аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы.