В РСТ оценили потери туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры из-за авиационного коллапса на Ближнем Востоке теряют не менее $1,5 млн в день, в случае продолжения конфликта потери составят десятки миллионов долларов, сообщает в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ).

"В сумме, по моим оценкам, потери туроператоров составляют не менее 1,5 миллионов долларов в день. Если исходить из средней стоимости размещения одного туриста в $80-100 за день и умножить это на количество путешественников, масштабы ущерба становятся очевидны. Самое время реформировать подход к доступу туроператоров к резервным, по сути своим же деньгам в фондах "Турпомощи", не обращаясь к государству за поддержкой", - сообщил член правления РСТ и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов оценивает потери туркомпаний еще выше.

"Важно понимать масштаб происходящего. Если в Эмиратах на момент остановки рейсов находилось около 50 тыс. наших граждан, и даже половине из них требуется экстренная помощь, речь идет о нескольких миллионах долларов расходов в день. Соответственно, умножив эту сумму на количество дней, можно оценить общий масштаб затрат. Помимо этого, хочу отметить круглосуточную работу наших команд - включая ночные дежурства, работу в выходные, переселение и расселение туристов, а также координацию через наш дубайский принимающий офис", - подчеркивает эксперт.

Как сообщалось, на момент остановки авиасообщения со странами Персидского залива из-за ударов США и Израиля по Ирану в Саудовской Аравии находилось порядка тысячи организованных туристов из России, в Объединенных Арабских Эмиратах - около 50 тыс., в Омане - около 800-900 человек.