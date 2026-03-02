В Пермском крае задержаны свыше 40 грузовых и 3 пассажирских поезда

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Несколько вагонов с зерном сошли с железнодорожных путей на перегоне "Ферма-Бахаревка" в Пермском крае, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем канале в Мах в понедельник.

По предварительной информации, в ночь на понедельник на перегоне Ферма-Бахаревка Свердловской железной дороги восемь хвостовых вагонов грузового состава, который перевозил зерно, сошли с рельсов. Один из сошедших вагонов врезался в локомотив электропоезда.

В результате инцидента пострадавших нет, однако вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения.

"Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Из-за случившегося задержаны более 40 грузовых и три пассажирских поезда", - отмечается в сообщении.

Следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В качестве причин схода вагонов следствие рассматривает версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава.

В телеграм-канале Свердловской железной дороги уточняется, что произошел сход 10 вагонов в хвостовой части грузового поезда. Сошедший вагон-зерновоз задел локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло в свою очередь сход этого локомотива.

Движение на перегоне приостановлено. В РЖД создан оперативный штаб, корректируется расписание и маршруты поездов.