Шесть многоквартирных и пять частных домов повреждены обломками БПЛА в Новороссийске

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Шесть многоквартирных и пять частных домов получили повреждения в результате атаки БПЛА на Новороссийск. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

В зданиях повреждены окна и крыши. По двум адресам пожарные ликвидируют возникшие в результате падения обломков беспилотников возгорания.

По одному из адресов обломки БПЛА попали в квартиру, ранен один человек. Его состояние оценивается как не тяжелое. Пострадавшего оперативно госпитализировали, оказывают необходимую медицинскую помощь, уточнили в оперштабе.

По всем адресам, где зафиксированы падения фрагментов дронов, работают оперативные и специальные службы. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, для жителей Восточного внутригородского района Новороссийска развернуты два пункта временного размещения на базе школ №29 и №32.

Ранее в ночь на понедельник Кравченко проинформировал, что в Новороссийске фрагменты беспилотника повредили кровлю многоэтажного дома, пострадавших не было.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в период с 14:00 до 17:00 по Москве перехватили и уничтожили 84 украинских беспилотника самолетного типа, из них 11 - над Краснодарским краем. Еще 48 БПЛА были ликвидированы над регионами России в период с 17:00 до 20:00, в том числе два - над Краснодарским краем, 27 – над акваторий Черного моря.

