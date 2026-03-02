Потребление газа в РФ в феврале обновило рекорд для этого месяца

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Потребление газа в России в морозном феврале 2026 года обновило рекорд для этого месяца, сообщил "Газпром". По данным "Системного оператора ЕЭС", в феврале 2025 года (как и ранее, в январе) средняя температура воздуха по России была на два градуса Цельсия ниже климатической нормы.

"В феврале "Газпром" поставил российским потребителям рекордный для этого месяца объем газа из Единой системы газоснабжения - 46,2 млрд куб. м", - пишут газовики.

В компании отмечают, что 11 дней подряд - с 1 по 11 февраля - в связи с морозной погодой поставки шли на самых высоких для этих суток уровнях. В том числе был достигнут новый исторический для февраля суточный рекорд - 1835,2 млн куб. м газа (4 февраля). Ранее "Газпром" обновил месячный рекорд поставок из ЕСГ для января, напоминают авторы публикации.

В период повышенного спроса обеспечение российских потребителей газом по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляется надежно, в необходимых объемах. В том числе благодаря подземным хранилищам газа, отмечают специалисты.

Температура воздуха, прежде всего в период отопительного сезона, является главным фактором, определяющим объемы потребления, а значит и добычи газа. Очень теплая зима 2024-2025 годов сильно повлияла на профиль добычи в течение всего 2025 года, так как летом требовалось меньше газа для восстановления запасов в хранилищах. Морозное начало 2026 года дает стимул производству на весь следующий год.

Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которые в перспективе соединятся с ЕСГ.