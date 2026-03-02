Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам энергетики Украины

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах военно-промышленного комплекса, сообщили в Минобороны России в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения и производства боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве заявили, что в течение суток также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 146 районах.