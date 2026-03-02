Минобороны заявило о продвижении группировки "Восток" вглубь украинской обороны

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" продвинулась вглубь украинской обороны, группировка "Центр" за сутки улучшила позиции, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

По данным ведомства, группировкой "Восток" нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Комсомольское, Любицкое, Зеленая Диброва, Барвиновка и Верхняя Терса Запорожской области.

"ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении.

Новость дополняется