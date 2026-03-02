Путин и президент ОАЭ обсудили события на Ближнем Востоке, отметив необходимость прекращения огня

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Обсуждены беспрецедентные трагические события на Ближнем Востоке в контексте американо-израильской агрессии против Ирана и жестких ответных действий Тегерана. С обеих сторон акцентирована необходимость скорейшего прекращения огня и возвращения к политико-дипломатическому процессу", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Путин отметил, что российская сторона многое сделала в плане содействия мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и поиска взаимоприемлемых компромиссов, активную роль в этом процессе играла также эмиратская сторона.

"Однако имевшиеся наработки были сорваны в результате неспровоцированного акта вооруженной агрессии против суверенного государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов международного права. Президент России поблагодарил Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за предпринимаемые усилия с целью помочь находящимся в Эмиратах российским гражданам, в том числе многочисленным туристам, в сложившейся форс-мажорной ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент ОАЭ особо подчеркнул, что иранские ответные удары напрямую затронули и Эмираты, нанося ущерб стране и создавая угрозу мирным жителям. По его словам, такие удары наносятся, несмотря на то, что территория ОАЭ не используется как плацдарм для атак на Иран, и поэтому ничем не оправданы.

"Владимир Путин со своей стороны выразил готовность передать данные сигналы в Тегеран и в целом оказать возможное содействие в целях стабилизации общей обстановки в регионе", - говорится в сообщении.

Лидеры условились оставаться в плотном контакте.