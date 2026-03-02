Строительство первой канатной дороги между РФ и КНР завершится к началу лета

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Строительные работы на первой трансграничной канатной дороге между Благовещенском (Амурская область) и Хэйхэ (КНР) завершатся к началу лета, сообщил губернатор региона Василий Орлов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы рассчитываем, что к концу весны будет готово, собственно, все строительство, и пара месяцев пойдут на пусконаладку. То есть, в течение лета этот объект начнет работать, уникальный. Рядом строится пятизвездочная гостиница", - сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что ориентировочно канатная дорога будет запущена в работу в августе.

Трансграничная канатная дорога строится в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР, заключенного в сентябре 2015 года. Символический старт проекту был дан в июле 2019 года. Осенью прошлого года сообщалось о запуске пассажирских перевозок после испытаний весной 2026 года.

Реализацией проекта занимается Агентство развития проектных инициатив (АРПИ, входит в ГК "Регион").

Пропускная способность канатной дороги - 6,8 тыс. человек в сутки в каждом направлении или 2,5 млн человек в год в обоих направлениях. Ожидается, что к 2030 году поток иностранных туристов в Благовещенск вырастет в три раза - до 918 тыс. человек в год.

В декабре прошлого года ВЭБ.РФ предоставил первые средства на строительство канатной в рамках кредитного договора на 4 млрд рублей. Всего на строительство будет предоставлено 17 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей - льготное финансирование ВЭБ.РФ по линии Минвостокразвития РФ.