Россиянам напомнили о возможности покинуть Иран через границу Туркмении

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Граждане России, которые не могут покинуть Иран из-за сложившейся обстановки прямыми авиарейсами, могут выехать на машине в Туркменистан - на погранпереходе "Сарахс", сообщило российское посольство в Ашхабаде.

"Для тех, кто в связи с текущей обстановкой не может вылететь из Ирана прямыми рейсами, отработан алгоритм выезда автомобильным транспортом через территорию Туркменистана. Выезд возможен только через пограничный переход "Сарахс" на ирано-туркменской границе, - говорится в сообщении. - Для согласования проезда с туркменской стороной необходимо заблаговременно направить пакет документов в посольство России в Иране."

"Временное размещение в Ашхабаде возможно только в гостиницах "Ашхабад" и "Спорт"", сообщили в дипмиссии и дали телефонный номер для экстренной связи.