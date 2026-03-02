Поиск

АТОР сообщила о попытках выселить россиян из отелей в Дубае

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Некоторые отельеры Дубая пытались выселить российских туристов по окончании оплаченного проживания, несмотря на прерванное авиасообщение, сообщил на пресс-конференции вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Эмираты Рас-эль-Хайма и Абу-Даби официально продлили проживание гостей, которые не могут покинуть страну из-за действующих ограничений на перелеты. При этом все расходы на размещение туристов эти эмираты берут на себя. В Дубае отельерам рекомендовано позволить туристам продлить проживание на тех условиях, на которых они там находились. Ни о каких компенсациях речи не идет. Большинство отельеров Дубая продлевали брони российским туристам по окончании оплаченного проживания, некоторые начали требовать с туристов оплату и блокировать ключи от номеров", - сказал он.

Он рекомендовал туристам не выселяться из отелей из соображений безопасности и оставаться на связи с принимающими компаниями и туроператорами.

"Туроператоры предлагают бесплатные варианты размещения, и эти расходы сейчас ложатся на всю туристическую отрасль России. На сегодняшний день туркомпании предлагают своим клиентам продление пребывания в текущем объекте размещения, либо, если отель не идет на уступки по цене и ситуации, другую гостиницу", - сказал Мурадян.

По его данным 95-98% организованных туристов размещены в отелях, но ситуация будет усугубляться, если полеты не возобновятся.

Что касается самостоятельных туристов, то им, по словам эксперта, придется оплачивать проживание в отелях за свой счет. "Надо сказать, что большинство жалоб поступает именно от самостоятельных путешественников, потому что они остались с проблемой один на один. Если говорить о бесплатном размещении таких туристов, то этим занимались только авиакомпании, и то по факту верификации нахождения такого пассажира. Сейчас со многими пассажирами либо не могут связаться, либо линии колл-центров перевозчиков перегружены", - сообщил Мурадян.

Обстановку в ОАЭ на фоне ирано-израильского конфликта он не считает критической.

"Эмираты живут практически в обычном режиме. Да, запрещены массовые мероприятия, но никаких особых ограничений, влияющих на работу и жизнь, нет. Климат опять же тоже на стороне туристов", - заявил Мурадян.

АТОР Абу-Даби ОАЭ Дубай Артур Мурадян Space Travel
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

 Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

QatarEnergy остановил производство СПГ на заводе Ras Laffan из-за иранской атаки

Путин и президент ОАЭ обсудили события на Ближнем Востоке, отметив необходимость прекращения огня

Brent дорожает почти на 8%

 Brent дорожает почти на 8%

Иран ударил по энергетическим объектам в Катаре

 Иран ударил по энергетическим объектам в Катаре

Эксперт - о ситуации в Иране: аятолла заранее определил изменения во власти на случай своей гибели

 Эксперт - о ситуации в Иране: аятолла заранее определил изменения во власти на случай своей гибели

Иранская армия объявила об атаке на базу США в Кувейте

Военные Израиля заявили о намерении ликвидировать главу "Хезболлы"

 Военные Израиля заявили о намерении ликвидировать главу "Хезболлы"

Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

 Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

 Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 221 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8557 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });