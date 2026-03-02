АТОР сообщила о попытках выселить россиян из отелей в Дубае

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Некоторые отельеры Дубая пытались выселить российских туристов по окончании оплаченного проживания, несмотря на прерванное авиасообщение, сообщил на пресс-конференции вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Эмираты Рас-эль-Хайма и Абу-Даби официально продлили проживание гостей, которые не могут покинуть страну из-за действующих ограничений на перелеты. При этом все расходы на размещение туристов эти эмираты берут на себя. В Дубае отельерам рекомендовано позволить туристам продлить проживание на тех условиях, на которых они там находились. Ни о каких компенсациях речи не идет. Большинство отельеров Дубая продлевали брони российским туристам по окончании оплаченного проживания, некоторые начали требовать с туристов оплату и блокировать ключи от номеров", - сказал он.

Он рекомендовал туристам не выселяться из отелей из соображений безопасности и оставаться на связи с принимающими компаниями и туроператорами.

"Туроператоры предлагают бесплатные варианты размещения, и эти расходы сейчас ложатся на всю туристическую отрасль России. На сегодняшний день туркомпании предлагают своим клиентам продление пребывания в текущем объекте размещения, либо, если отель не идет на уступки по цене и ситуации, другую гостиницу", - сказал Мурадян.

По его данным 95-98% организованных туристов размещены в отелях, но ситуация будет усугубляться, если полеты не возобновятся.

Что касается самостоятельных туристов, то им, по словам эксперта, придется оплачивать проживание в отелях за свой счет. "Надо сказать, что большинство жалоб поступает именно от самостоятельных путешественников, потому что они остались с проблемой один на один. Если говорить о бесплатном размещении таких туристов, то этим занимались только авиакомпании, и то по факту верификации нахождения такого пассажира. Сейчас со многими пассажирами либо не могут связаться, либо линии колл-центров перевозчиков перегружены", - сообщил Мурадян.

Обстановку в ОАЭ на фоне ирано-израильского конфликта он не считает критической.

"Эмираты живут практически в обычном режиме. Да, запрещены массовые мероприятия, но никаких особых ограничений, влияющих на работу и жизнь, нет. Климат опять же тоже на стороне туристов", - заявил Мурадян.