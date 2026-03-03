Поиск

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вблизи Камчатки

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Тихом океане возле Камчатки во вторник днем, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН в своем телеграм-канале.

Землетрясение магнитудой 5,5 с эпицентром в 242 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского произошло в 14:16 по местному времени (05:16 по Москве). Очаг залегал на глубине 67 км под морским дном.

В Петропавловске-Камчатском, по предварительной оценке, землетрясение ощутили силой до двух баллов. Тревога цунами не объявлялась.

Как сообщалось, 30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября 2025 года. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до семи баллов.

Петропавловск-Камчатский Тихий океан
