В КПРФ намерены восстановить связи с адвокатами Мадуро

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что партия в рамках созданного общественного комитета будет выходить на связь с адвокатами захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Мы намерены провести работу по восстановлению связей с адвокатами Николаса Мадуро и его супруги и надеемся, что посольство Боливарианской республики Венесуэла нам окажет соответствующее содействие", - сказал Новиков во вторник на заседании "круглого стола".

Он отметил, что это решение вошло в документ, который был подготовлен Общественным комитетом в защиту Мадуро.

"Убеждены, что только такая солидарность прогрессивных сил убережет нашу планету от перетекания локальных конфликтов в состояние большой мировой войны. Сегодня наша задача состоит в том, чтобы еще раз выразить твердую солидарность с народами Кубы, Ирана, Венесуэлы и других стран в борьбе за их национальный суверенитет", - также говорится в документе.

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что способствовать достижению этих целей "может только политическая воля и коллективная солидарность всех миролюбивых сил".

США 3 января захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли в Нью-Йорк. Заявлялось, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для США. Мадуро и его супруга на заседании в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

