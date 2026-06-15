Генпрокуратура потребовала изъять в доход РФ акции Костромской верфи

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ подала в Арбитражный суд Костромской области заявление об изъятии акций АО "Костромская верфь" в доход государства, сообщается в материалах суда.

Одновременно с этим Генпрокуратура подала ходатайство о принятии обеспечительных мер, которое было судом удовлетворено. Суд арестовал все движимое и недвижимое имущество, акции и доли в уставных капиталах, денежные средства на счетах в банках, принадлежащие Наталии и Батыру Кербабаевым, Андрею Бабину, Олегу Дрынову, Николаю Титенко, Любови Соколовой, Надежде Орловой.

Кроме того, органам управления АО запрещено принимать решение о реорганизации (ликвидации), о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли и убытков, уменьшении уставного капитала.

Конкурсному управляющему Юрию Никонову, Бабину и Дрынову суд запретил выводить денежные средства, предназначенные для выплаты прибыли.

Суд обязал банки прекратить доступ к персональным банковским ячейкам Кербабаеву, Кербабаевой, Бабину, Дрынову, Титенко, Соколовой, Орловой. Им также запрещен выезд за пределы РФ.

Генпрокуратура требует признать недействительными ряд последовательных сделок купли-продажи акций предприятия, совершенных в 2015-2016 годах Наталией Кербабаевой и рядом лиц. Всего в документе фигурирует 23 сделки.

Генпрокуратура требует признать их ничтожными и взыскать в доход РФ 45 млн 114 обыкновенных акций, принадлежащих Бабину по договору, заключенному в 2017 году с Кербабаевой. Кроме того, ведомство требует возвратить в доход РФ 14 млн 999 тыс. 654 акции, принадлежащие Дрынову по договору, заключенному в 2012 году между ним и ООО "Волжская судостроительная компания".

Предварительное судебное заседание назначено на 20 июля.