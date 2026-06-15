Военные РФ заявили, что в Киево-Печерскую лавру попала американская ракета Patriot

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Согласно подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Вооруженные силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят. По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса "Патриот", - говорится в сообщении.

"Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности", - заявили в Минобороны РФ.